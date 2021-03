Alpitour: Palazzo delle Stelline a Milano entra in VOIhotels

New entry per il brand dell’hotellerie di lusso del Gruppo Alpitour, VOIhotels. Entra a far parte della collezione Lifestyle lo storico hotel situato nel Palazzo delle Stelline a Milano. “Un investimento – commenta l’azienda in una nota - realizzato nel momento più duro per il turismo mondiale che vuole essere un forte messaggio di ripartenza e rinascita per il Paese”.

La novità di VOIhotels, che conta attualmente 21 strutture in Italia e nel mondo, subirà nei prossimi anni una profonda ristrutturazione, lavorando in stretta sinergia con la Fondazione del Palazzo delle Stelline, la Regione Lombardia e il Comune di Milano.



“L’hotel si compone di 105 camere, elegantemente arredate e dotate di ogni comfort – prosegue il comunicato -, con vista sul chiostro quattrocentesco, una vera oasi di privacy nel cuore della città più cosmopolita d’Italia. In questa prima fase, la prospettiva è di riaprire l’hotel dalla seconda metà di aprile, con l’auspicio di una graduale e crescente ripresa già prima dell’estate”.