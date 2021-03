Amo il Mondo lancia i nuovi cataloghi Usa e Oriente

Tornano i cataloghi sul lungo raggio. A iniziare a riparlare di vacanze long haul è Amo il Mondo, l’operatore di casa Uvet, che lancia due nuovi cataloghi digitali dedicati a Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi e a Oriente e Giappone.

Nell’offerta Stati Uniti debutta la linea ‘Meet Your Guide’, in grado di combinare la libertà di un self drive con la sicurezza di un assistente/guida che ti segue on the road e che il cliente potrà ritrovare la sera in hotel per consigli sulle tappe successive, le attrattive dei luoghi e i locali più “trendy” da non perdere. L’assistente/guida potrà anche essere contattato telefonicamente oppure tramite una app dedicata.



Cresce anche la scelta per i tour di gruppo con Your Special Tour, caratterizzato dalla possibilità di fruire di un tour organizzato ma di poterlo personalizzare in base ai propri desideri, aggiungendo tappe, luoghi o esperienze.



“Per quanto riguarda il catalogo Oriente abbiamo confermato interamente la programmazione – afferma Roberto Servetti, direttore prodotto Amo il Mondo - trainata quest’anno dalla crescente richiesta per il Giappone soprattutto da parte di sposi che programmano il viaggio di nozze nel prossimo autunno pensando al futuro”.



Sta riscuotendo successo l’iniziativa dedicata alla riconversione dei voucher, che riconosce il 10% di plusvalore abbinato al bonus Jump di 50 euro. “Abbiamo raccolto molte pratiche che si sono orientate verso destinazioni sicure come Dubai e Maldive, in particolare il nostro prodotto di punta il Gangehi Island Resort & Spa – dice Martino Dotti, sales manager Settemari e Amo il Mondo -. Alcuni fruitori hanno anche approfittato della trasversalità dei nostri voucher, prenotando con Settemari mete più vicine come il Mare Italia o con Jump altre soluzioni di alloggio come appartamenti, centri benessere e agriturismi”.