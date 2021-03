Alpitour World dopo Gaiba: a Franco Campazzo la direzione prodotto della divisione tour operating

L’uscita di scena di Giuliano Gaiba ha costretto Alpitour World a rivedere l’organizzazione per la direzione tour operating.

Il Gruppo comunica le novità nei ruoli all’interno dell’azienda con una nota stampa nella quale ringrazia Gaiba per “il prezioso contributo nel completare uno step importante della trasformazione organizzativa della divisione” e rilancia con una nuova distribuzione delle cariche.



La direzione prodotto di tutta la divisione tour operating, quindi, viene affidata a Franco Campazzo, già punto di riferimento da anni per i brand Eden Viaggi. Nel suo ruolo Campazzo riporterà direttamente a Pier Ezhaya, direttore generale della divisione TO, in parallelo alla direzione commerciale, guidata da Alessandro Seghi e alla direzione revenue & digital capitanata da Paolo Meroni.