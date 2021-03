Ponant punta all’inverno: India, Caraibi e Madagascar fra le novità

Ponant arricchisce la sua gamma di crociere per la stagione invernale 2021-2022. Dal continente bianco alle coste caraibiche, dalle Seychelles alla penisola arabica, sono quasi 120 gli itinerari proposti, tra cui alcuni inediti

Fra le novità più significative, la prima volta di Ponant in India e Sri Lanka, con 5 crociere che porteranno i viaggiatori alla scoperta dei tesori culturali e naturali di queste terre.



Anche l’Antartide, un grande classico per Ponant, vedrà la partenza della nave Le Commandant Charcot con spedizioni di diverso tipo, fra le quali una dedicata all’eclissi solare del 4 dicembre 2021.



Entra in programmazione anche il Madagascar, con un viaggio che prevede anche un incontro con i Vezos, l'ultimo popolo del pianeta nomade del mare. E ancora la crociera “Treasures of the Arabian Gulf” che toccherà Abu Dhabi, Dubai, Doha, Khasab e Muscat.



Completa i programmi l’area dei Caraibi con la crociera “Santo Domingo and Caribbean treasures”, un viaggio della durata di 13 giorni fra le Grandi e le Piccole Antille.