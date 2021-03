Vago, Msc: “Industria crocieristica, un modello da seguire per la ripartenza”

“Oggi la nostra industria rappresenta un modello per molti settori e a un anno dallo stop il nostro pensiero guarda con fiducia al futuro”. Sono parole all’insegna dell’ottimismo quelle di Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere e chairman della Clia, che conta su una ripresa a breve del comparto, grazie agli investimenti in sicurezza.

"Con la ripartenza - spiega in un’intervista a Il Secolo XIX - daremo nuova linfa ai numerosi comparti legati alla crocieristica, che solo in Italia valgono svariate decine di miliardi di euro, e rimetteremo in moto anche il turismo, fondamentale per l’economia del nostro Paese".



Intanto il ministro Giovannini ha istituito un gruppo di lavoro per studiare i trasporti Covid-free e sta approfondendo il protocollo delle crociere: “Su questa sfida - sottolinea Vago - noi di Clia ci mettiamo a disposizione per fornire il nostro contributo teorico e la nostra esperienza sul campo”.