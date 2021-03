Sporting Vacanze lancia la formazione 'Just in time'

Sporting Vacanze introduce un nuovo modulo di formazione. Si tratta di "zoom just in time", un training erogato on demand e nel momento in cui le agenzie ne avranno bisogno, grazie alla sua flessibilità e alla capacità di adattarsi alle varie esigenze.

"Attraverso questo modulo formativo - spiega Daniela Narici (nella foto) ideatrice del format -, le agenzie potranno decidere quali argomenti approfondire e quali destinazioni, e interagire con lo staff Sporting Vacanze che di volta in volta terrà gli incontri. Saranno appuntamenti della durata massima di 45 minuti, con contenuti formativi più brevi, mirati ed efficaci, accessibili ovunque e in qualsiasi momento le agenzie lo vogliano".



Il programma formativo 'Just in time' è applicato ai prodotti del t.o. Maldive, Passione Italia, Emirati Arabi, Sri Lanka e Oman. S. P.