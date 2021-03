Lutto nel turismo, è scomparso Marco Colombo

“Perdo un amico sincero, protagonista di tanti indimenticabili confronti: insieme abbiamo condiviso idee, sogni e progetti, nella certezza di tornare presto a veder crescere questo straordinario settore”.

Così il presidente di Kkm Group Andrea Cani ricorda Marco Colombo, scomparso improvvisamente questa notte. All’interno del gruppo dallo scorso mese di ottobre con il ruolo di industry relations manager, Colombo aveva ricoperto diversi ruoli nel tour operating in realtà del calibro di Gastaldi Tours, Kuoni Tour Operator, Hotelplan Italia, Best Tours Italia ed Eden Viaggi.



“Grande appassionato di turismo – ricorda l’azienda -, era specializzato nella gestione dei rapporti commerciali ed operativi con i vettori, e, nonostante i pochi mesi di attività, aveva fornito un contributo fondamentale nella definizione del nuovo assetto operativo del Gruppo”.



Il direttore e la redazione di TTG Italia sono vicini alla famiglia in questo tristissimo momento.