Msc Crociere, dal 14 marzo misure più rigide per l’imbarco

Msc Crociere rafforza le misure di prevenzione e sicurezza. A partire dal 14 marzo 2021 tutti gli ospiti (ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni), per potersi sottoporre al tampone obbligatorio il giorno della partenza nel terminal crociere subito prima dell’imbarco, dovranno arrivare in porto con un certificato in duplice copia con esito negativo relativo ad un test antigenico o molecolare Covid 19 effettuato non più di 96 ore dalla partenza.

La misura, spiega la compagnia di crociere in una nota, ha “l’obiettivo di garantire, in questo particolare periodo, una vacanza ancora più sicura e serena agli ospiti che scelgono di trascorrere una settimana a bordo di Msc Grandiosa, unica nave da crociera attualmente operativa nel Mediterraneo”.