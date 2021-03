Virgin Voyages, Resilient Lady in mare da luglio 2022

Si chiamerà Resilient Lady e dovrebbe entrare a far parte della flotta di Virgin Voyages il 1 luglio 2022. Si unirà alle navi gemelle Scarlet Lady e Valiant Lady.

La compagnia ha spiegato che la prima nave, la Scarlet Lady, dovrebbe debuttare in luglio, con un ritardo di oltre un anno. Come riportato da Travelmole, Resilient Lady salperà da Atene con itinerari di una settimana a partire da luglio 2022, con scali a Santorini, Rodi, Creta, più uno scalo notturno a Mykonos.



"Navigare nel Mediterraneo è un'esperienza straordinaria e siamo entusiasti di portarvi una nave di Virgin Voyage - ha affermato Sir Richard Branson, fondatore del Virgin Group -. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal team per presentare Resilient Lady".

Resilient Lady sarà la seconda nave di Virgin schierata nel Mediterraneo, dopo Valiant Lady.

Tom McAlpin, ceo e presidente di Virgin Voyages, ha dichiarato: "Sappiamo che presto si riprenderà a viaggiare e Virgin Voyages è pronta, in modo che si possano cominciare a programmare le vacanze in anticipo". Virgin Voyages prevede di avere una flotta di quattro navi entro il 2023.