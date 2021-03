Going4You cambia look: nuovo layout e più offerta

Debutta con una grafica rinnovata e ulteriori funzionalità la nuova release di Going4You. La piattaforma b2b cambia look e presenta ora un catalogo virtuale di oltre 250 programmi e nuovi contenuti dedicati al prodotto Italia.

“Questa versione del portale rappresenta un punto di svolta importante, una evoluzione a più livelli che riprende gli sviluppi iniziati due anni fa e ai quali abbiamo voluto imprimere una forte accelerata vista la situazione contingente in modo tale da mettere a disposizione delle agenzie uno strumento il più possibile semplice, utile, moderno e flessibile - spiega in una nota Emmer Guerra (nella foto), brand manager del tour operator -. Si tratta di un rinnovamento importante di grafica, funzionalità e contenuti con il progetto ‘Going2Italy’, colonna portante di questo sviluppo, che si evolve con una offerta di prodotti a conferma immediata sul territorio nazionale con un occhio attento sia alla qualità che alla quantità”.



Le novità

Il layout del portale è stato completamente rinnovato e sono stati semplificati i passaggi del flusso di prenotazione, di impostazione dei livelli di markup e degli strumenti di reportistica.



La piattaforma presenta ora un vero e proprio catalogo virtuale, con oltre 250 proposte di viaggio che spaziano dai soggiorni nelle città d’arte ai borghi caratteristici, alle località di benessere. Sono disponibili programmi di viaggio multiservizi composti da soggiorno più auto per itinerari in ‘self drive’ sui percorsi più suggestivi della Penisola.



Una nuova sezione è dedicata ai viaggi esperienziali e include programmi focalizzati sul food & wine, attività all’area aperta, sport e un’ampia serie di altri programmi tematici classici o inusuali.



Non manca una ampia scelta di villaggi italiani, confermabili in un’area dedicata del portale che in automatico seleziona solo tariffe con modalità di cancellazione estremamente flessibili e favorevoli concordate con i fornitori. I servizi a pacchetto sono prenotabili rapidamente con un innovativo sistema di chiamate e risposte multiple dai fornitori in tempo reale.



“I nuovi provider integrati ci permettono di allargare la già vastissima scelta di contenuti che spazia dai voli ai soggiorni, escursioni, trasferimenti e noleggio auto. La novità più interessante è l’integrazione completa del contenuto crociere Msc che offre agli agenti di viaggio la possibilità di verificare in tempo reale sulla piattaforma prezzi e disponibilità di tutte le crociere Msc a livello mondiale. È possibile creare e prenotare in pochi click combinazioni di viaggio con crociera e servizi pre e post nei porti di imbarco e sbarco, scegliendo il piano voli più congeniale e abbinando qualsiasi servizio presente sul portale grazie alla innovativa funzionalità del carrello libero dinamico”, prosegue Guerra.



L’offerta

All’interno della piattaforma b2b è possibile prenotare oltre 1,3 milioni di alberghi e 200mila attività in tutto il mondo. Sul portale è possibile prenotare inoltre una copertura assicurativa aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni covid-19 su tutte le garanzie presenti in polizza regolare per annullamento e spese mediche in loco, oltre ad usufruire di un servizio assistenza completo operativo 24/7 e 365 giorni all’anno, sia di supporto alle agenzie per le prenotazioni sia per l’assistenza immediata ai clienti in viaggio.