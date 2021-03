Corinne Clementi, Igv: “Una timeline precisa e più voce alle associazioni”

Una timeline ragionevole e più voce alle associazioni di categoria: non si dà per vinta Corinne Clementi (nella foto), amministratore delegato de I Grandi Viaggi, nel perorare la causa di un settore che ha visto azzerarsi i ricavi di Natale e Capodanno e che vede allontanarsi anche la ripresa prevista per Pasqua.

Grido d'allarme

“Il ministro Garavaglia deve ascoltare il grido d’allarme per un aiuto concreto che giunge da un comparto piegato da una crisi senza fine. In questo senso, Garavaglia deve dare più voce alle associazioni di categoria, le sole a conoscenza delle logiche che regolano la filiera turistica”.

Tanti i temi sul tappeto, dai ristori per i lavoratori stagionali, che rischiano di non essere considerati, alla cassa integrazione da prorogare, ad alcuni nodi che, al di là dell’andamento della curva pandemica, rischiano di compromettere l’estate. La Clementi cita ad esempio la riapertura dello scalo di Malpensa, dalla quale dipende l’attività di tour operator, agenzie, hotellerie e ristorazione.



Tempi precisi

“Abbiamo urgenza di ottenere una timeline precisa e ragionevole – lamenta Clementi – in quanto dobbiamo prendere impegni per garantire i voli, per organizzare il nostro personale, per riuscire finalmente a ripartire”.

Sicilia, Sardegna, Calabria sono tutte destinazioni di grande peso nel portfolio de Igv e la voglia dei clienti, molti dei quali repeater, di tornare a viaggiare è tanta. “Servono però certezze, occorre mettere a punto un piano serio, concordato con le parti sociali, che consideri tutte le categorie legate al turismo. In questo senso, il Ministero competente, di concerto con le associazioni di categoria, deve elaborare un programma con scadenze e tempistiche reali per regolare la ripresa”.



Fare presto

Perché il turismo ha la dignità di un settore industriale di primaria importanza e come tale va trattato: “È necessario un piano strategico per ripartire. Un piano preciso e condiviso, che deve decollare subito. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo, perché di tempo non ce n’è più”.

Isabella Cattoni