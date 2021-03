Operazione ‘Sharm chiama Italia’

L’operazione era nell’aria da qualche mese, ora si parte. Domina Travel in collaborazione con il Governatorato del Sud Sinai ha organizzato l’evento “Sharm chiama Italia”.

Partito tutto da un’idea del vulcanico Ernesto Preatoni e del suo gruppo il progetto ha visto subito coinvolto anche Ramon Parisi, il direttore commerciale della divisione Travel.



L’iniziativa, che si svolgerà appunto a Sharm dal 18 al 21 marzo, sarà l’occasione per "presentare a tutti i più importanti t.o. italiani e alle agenzie di viaggi le misure e i risultati ottenuti per rendere covid free una delle destinazioni turistiche da sempre al centro del mercato”.



Ramon Parisi in un colloquio con TTG Italia ha confermato: “L’evento si svolgerà all’interno del Domina Coral Bay. Nei tre giorni di workshop le massime autorità egiziane avranno modo di incontrare manager delle principali aziende italiane attive sulla meta per illustrare nei dettagli le misure adottate sia in termine di prevenzione sia di specifiche applicazioni sanitarie all’interno degli alberghi”.



Secondo alcune informazioni di mercato, sono già arrivate le adesioni delle principali associazioni di settore e tra i gruppi si danno per certe le presenze anche di Alpitour, Uvet con Settemari, Bluvacanze e Veratour.



Il collegamento dovrebbe essere garantito dal vettore Albastar che decollerà da Bergamo diretto a Sharm, con tappa intermedia a Napoli Capodichino.



“Siamo al lavoro da mesi per organizzare un evento di questa portata, che potrebbe essere l’anticamera di un’apertura (corridoio o covid test) della destinazione con tutti i protocolli necessari. Domina con “Sharm chiama Italia” vuole mandare un chiaro segnale di fiducia a tutto il settore” ha concluso Parisi.