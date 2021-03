Sailogy, aumenta la richiesta per le vacanze in barca

Un viaggiatore straniero su tre ha già scelto l’Italia per le vacanze estive in barca del 2021. Lo dice Sailogy, la piattaforma online per il noleggio di barche in tutto il mondo, con o senza skipper.

La tendenza è in aumento rispetto a un anno fa, quando la percentuale di prenotazioni in questo periodo si attestava intorno al 14%. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si osserva un aumento del 39% della spesa media per una vacanza in barca.



Fra le destinazioni preferite, l’Italia viene scelta da quasi due viaggiatori su tre, ovvero il 64% di queste prime prenotazioni. Segue la Grecia con il 28% delle preferenze, chiude il podio la Croazia.



In aumento la richiesta di imbarcazioni provviste di skipper, soprattutto da parte di clienti italiani e inglesi. Per quanto riguarda la scelta del tipo di imbarcazione, il 30% delle prenotazioni registrate da Sailogy riguarda catamarani.



Le prenotazioni al momento sono concentrate sul mese di luglio e la scelta si orienta per una vacanza lunga, di due settimane.