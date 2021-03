Italia D.O.C. porta in agenzia itinerari ‘a emissioni zero’

Italia D.O.C. punta sui viaggi ecosostenibili proponendo alla distribuzione turistica i propri tour in treno. Una proposta che combacia con le analisi che identificano nelle scelte di viaggio sempre più ecologiche uno dei principali trend turistici post-Covid.

"Per la prima volta, le agenzie di viaggi italiane hanno a disposizione per i propri clienti un prodotto interamente a emissioni zero - spiega il ceo&founder, Edmondo Boscoscuro (nella foto) -. Chi viaggia è e sarà sempre più attento alla sostenibilità di quello che acquista: ora le agenzie hanno la possibilità di rispondere a questa sensibilità con un prodotto unico nel suo genere sul mercato italiano. Inoltre, potranno contribuire al cambiamento nell'interesse in primo luogo dell'Italia, dal momento che i progetti compensativi di gestione forestale avranno luogo nel nostro Paese".

L'impatto sull'ambiente dei tour Italia D.O.C. verrà, infatti, misurato e compensato totalmente attraverso il finanziamento di progetti di forestazione in Italia.



L'approccio carbon neutral di Italia D.O.C. si inserisce all'interno della più ampia strategia riconosciuta dalle rigorose certificazioni di sostenibilità Gstc e TravelLife ottenute dal tour operator Meet&Greet Italy, del quale Italia D.O.C. rappresenta il brand per il mercato domestico. Dalla scelta di destinazioni minori e ancora tutte da scoprire con un mezzo di trasporto slow come il treno al coinvolgimento dei fornitori, l'operatore romano punta a porsi come capofila del cambiamento sostenibile attraverso la condivisione di azioni virtuose capaci di coinvolgere e influenzare positivamente tutta la filiera, fino al cliente finale.