T.o. in cerca di fiducia e certezze: le mosse per ripartire sul prossimo numero di TTG Magazine

“Sarà una stagione migliore” rispetto a quella del 2020. È questa la speranza dei tour operator italiani, che hanno dalla loro parte almeno un po’ più di consapevolezza della situazione rispetto all’anno precedente e hanno avuto più tempo per mettere in campo nuove strategie.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, disponibile online con la digital edition da lunedì 1 marzo, arriva la seconda parte di un ampio servizio raccoglie le voci dei principali operatori italiani in vista dei prossimi mesi.



Una voce che, prima di tutto, chiede a Governo e istituzioni certezze su cui poter basare gli investimenti e anche un maggiore coraggio per aprire corridoi turistici o immaginare soluzioni diverse per permettere al mondo del turismo una ripresa.



Gli operatori sono pronti. Si attende un segnale.