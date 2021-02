Jet2: picco di prenotazioni dopo il via libera del Governo Uk ai viaggi all'estero

Jet2holidays e Jet2.com sono tra le aziende che segnalano un forte aumento delle prenotazioni immediatamente dopo l'annuncio del Primo Ministro britannico di una roadmap per uscire progressivamente dal blocco del traffico.

Jet2 ha evidenziato che lunedì 22 febbraio si è registrato un aumento del 1000% delle prenotazioni nelle 24 ore successive al discorso di Boris Johnson. Si è così verificata un’impennata nelle prenotazioni da luglio, che continua per il resto delle vacanze scolastiche e dell'estate.



Tuttavia, come sottolineato da Travelmole, Jet2 ha provveduto a bloccare tutti i voli e le vacanze fino al 16 maggio, dopo l’affermazione di Johnson relativa al fatto che le vacanze all'estero riprenderanno dal 17 maggio.

Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays, ha spiegato: "Abbiamo assistito alla ripresa di un’enorme domanda fino ad ora repressa da parte dei vacanzieri britannici. L'annuncio del Governo è la notizia che tanto desideravano, e l'aumento delle prenotazioni mostra quanto i nostri clienti siano pronti a prenotare un pacchetto turistico. Siamo molto lieti che il Governo abbia mostrato di voler riaprire ai viaggi internazionali nei prossimi mesi e attendiamo ulteriori dettagli in merito".