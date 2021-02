Settemari riparte con l’operazione “Mai più senza Fuerteventura”. Il tour operator annuncia la creazione di un pacchetto di viaggio sulla meta comprensivo di tampone Covid al rientro. Il test viene effettuato direttamente nella struttura, con personale sanitario qualificato, in modo da evitare la quarantena al ritorno in Italia.

I voli prenderanno il via il 27 marzo: i collegamenti Itc partiranno ogni sabato da Milano Malpensa; dal 3 aprile si aggiungeranno anche i decolli da Verona.



I corridoi protetti

“È importante che i clienti possano acquisire fiducia nel viaggiare nuovamente - spiega Martino Dotti, sales manager di Settemari -, soprattutto all’interno di corridoi protetti e sicuri come quello di Fuerteventura che ci accingiamo a lanciare sul mercato”.



Il cliente dovrà presentarsi in aeroporto con un tampone Covid negativo effettuato nelle 72 ore prima. Entro le 48 ore precedenti il volo del ritorno, inoltre, il tour operator sottoporrà grauitamente gli ospiti al test necessatiro per lo sbarco in Italia.



Tra le altre iniziative messe in campo dal tour operator per rilanciare le prenotazioni anche l’annullamento rimborso completo, la gratuità per i bambini, le quote speciali solo land e la nave gratis per il Santo Stefano.