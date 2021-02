Programmazione tutta riconfermata e grande attesa per i prossimi provvedimenti del nuovo esecutivo: in casa Alidays non si perde la fiducia in una ripartenza anche se quel che manca, secondo l’amministratore unico Davide Catania (nella foto), è “una timeline precisa su tempi e modi di ripartenza. Malgrado l’assenza di una situazione previsionale lineare, stiamo analizzando il possibile scenario futuro e in quest’ottica continueremo a lavorare nel solco di proposte di viaggio esperienziale, come è nella nostra filosofia, sia all’estero sia, come stiamo già facendo da due anni a questa parte, anche in Italia”.

Per quanto riguarda la variabile prezzo, Catania ritiene che “In una prima fase le tariffe verranno mantenute basse per incentivare la ripartenza e saranno modulate all’insegna della massima flessibilità. Una volta che la situazione si sarà assestata – e speriamo che questo avvenga entro l’inverno se le condizioni sanitarie lo permetteranno – si dovrebbe tornare a un riequilibrio dei prezzi, con la certezza che la qualità avrà un ruolo sempre più importante nella scelta del viaggio. Un viaggio al quale il consumatore riconoscerà un valore ancora maggiore di quanto avvenuto in passato”.