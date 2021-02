Passione Italia by Sporting Vacanze presenta il Cala Cuncheddi in Sardegna

Novità in arrivo per Passione Italia by Sporting Vacanze, la linea di prodotto nata lo scorso anno e che comprende la Tenuta di Murlo in Umbria, Il Gattopardo di Lampedusa e La Roccia Wellness Hotel di Cavalese. Si tratta dell’ultima new entry, l’hotel Cala Cuncheddi in Sardegna.



Il Cala Cuncheddi hotel di Capo Ceraso, 4 stelle Superior a Olbia, si trova lungo la costa settentrionale della Sardegna immerso in un parco di circa 5 ettari.

Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacane, ha commentato: "Un luogo unico e di charme a conferma di come la nostra ricerca vada sempre incontro a gusti e desideri di clienti di alto target e dove design, bellezza e relax siano riusciti a coniugarsi insieme incarnando perfettamente il concetto di Made in Italy".

La linea Passione Italia nasce con l’intento di ampliare la stagionalità dell’offerta, arricchendola con destinazioni e strutture ricercate soprattutto nella stagione estiva.



“Di fatto il nostro core business rimane ampiamente focalizzato sulle Maldive. In particolare sulle nostre esclusive, il 5 stelle Heritance Aarah e il 4 stelle Adaaran Select Meedhupparu, è possibile prenotare con la massima serenità cancellando fino a 48 ore prima della partenza senza alcun tipo di penale. E su queste strutture sono già disponibili le quote per il Capodanno 2021”.