Crystal Cruises, vaccinazione obbligatoria prima dell’imbarco

Crystal Cruises richiederà la vaccinazione anti Covid prima dell’imbarco.

Secondo quanto riporta Travel Mole, la compagnia di crociere ha reso noto che chiederà agli ospiti delle sue navi che si vaccinino entro 14 giorni prima della partenza.



“Siamo incoraggiati dai progressi compiuti con i vaccini Covid-19 e da cosa questo significhi per la nostra famiglia Crystal e per l’industria dei viaggi nel suo insieme”, ha dichiarato Jack Anderson, presidente ad interim di Crystal.



Continuerà comunque a essere rilevata la temperatura prima dell’imbarco e i membri dell’equipaggio che non potranno effettuare la vaccinazione in tempi rapidi saranno sottoposti a test anti Covid prima di salire a bordo delle navi, quarantena e ulteriori test al rientro.