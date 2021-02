Veratour si rimette in moto con i viaggi ‘Covid-tested’ alle Canarie. L’operatore, in collaborazione con Neos, prova a contribuire alla ripresa dei flussi turistici, lanciando un pacchetto comprensivo di copertura assicurativa e tampone al rientro, per evitare la quarantena.

Al momento del viaggio il cliente dovrà presentarsi in aeroporto con un tampone dall'esito negativo effettuato a proprie spese entro le 72 ore prima delle partenza. Durante il soggiorno presso il Veraclub Tindaya a Fuerteventura o al Veraresort Gala a Tenerife, il t.o. si impegnerà ad assicurare tutti i protocolli di tutela sanitaria.



Test al rientro

Prima di rientrare, nelle 48 ore precedenti alla partenza verso l'Italia, saranno effettuati a tutti gli ospiti tamponi antigenici da personale sanitario riconosciuto, direttamente in struttura, a carico del tour operator. Questo permetterà di evitare sottoporsi la quarantena fiduciaria.



“Il settore turistico è tra i più colpiti dalla situazione sanitaria, per questo occorre una risposta energica ed efficiente da parte di noi addetti ai lavori – spiega in una nota Stefano Pompili, direttore generale Veratour (nella foto) – con questa iniziativa intendiamo settare degli standard di sicurezza che possano diventare un modello da applicare anche su più ampia scala. La ripresa dei viaggi è un punto cruciale per il rilancio di tutta l’economia del Paese. Speriamo che questo nostro impegno sia il primo passo verso una completa rinascita del turismo”.



Un'assicurazione

Prevista inoltre una copertura assicurativa completa in tutte le fasi del viaggio. Attraverso la partnership con Europ Assistance, infatti, sarà garantita tutela da ogni evenienza, sia prima che durante la vacanza. Nello specifico, con le polizze Vera Assistance è prevista l’assistenza medica in caso di necessità; e con Vera Super Top anche l’annullamento del viaggio per positività al Covid-19.



Per far fronte alle evoluzioni del quadro epidemiologico, inoltre, Veratour offre la cancellazione senza penalità, qualora una Regione o un Comune passi in zona rossa, impedendo lo spostamento dal proprio comune.