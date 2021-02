Aida Cruises, gli itinerari ripartiranno il prossimo 20 marzo

Arriva l'annuncio ufficiale: Aida Cruises aprirà la stagione 2021 il 20 marzo, all'indomani della rimozione dello stop ai viaggi imposto dal Governo della Germania.

Si partirà alla volta delle Canarie a bordo di Aidaperla, una destinazione molto apprezzata - in particolare dai tedeschi - per il clima e le sue molteplici attrazioni. L'azienda rassicura i viaggiatori garantendo flessibilità e sicurezza. Come riporta travelpulse.com, tutti gli itinerari infatti, sono organizzati secondo il protocollo per la tutela della salute a salvaguardia sia dello staff sia dei passeggeri.



Inoltre, si assicura una possibilità di re-booking in caso di imprevisti. G. G.