Invitalia - Human Company: trattative interrotte per la cessione di strutture nel Sud Italia

Trattative interrotte fra il Gruppo Human Company e Invitalia per la cessione di alcuni asset di Italia Turismo.

Alla base dell’interruzione delle trattative ci sarebbe, come riportato in una nota di Invitalia ripresa dal Sole 24Ore, il mancato interesse di Invitalia per le proposte ricevute dal potenziale acquirente. “Invitalia intende comunque attuare il proprio piano di razionalizzazione e dismissione degli asset immobiliari di Italia Turismo ricercando altre soluzioni di mercato” si legge nella nota.



Le trattative con Human Company a oggi interrotte avevano per oggetto Floriana Village, Simeri Village, Sibari Green Village, Costa di Simeri, Torre d'Otranto, Alimini Village, Tonnare di Stintino, il villaggio di Pisticci con l'annesso terreno e il terreno di Arenella.

Si ipotizzava che l’operazione avrebbe potuto chiudersi entro la fine del 2019 con la sottoscrizione del relativo contratto, subordinandola alla deliberazione favorevole del cda di Invitalia e all’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.



La puntuazione firmata con Human Company ipotizzava la costituzione di una newco che avrebbe fatto capo ad Italia Turismo ed il conferimento nella stessa degli asset indicati nell'intesa, nonché la cessione a Human Company dell'intera partecipazione nella newco. Il prezzo complessivo della cessione era stato definito in 137,5 milioni.

Ma ora l’emergenza Covid sembra aver complicato le cose.