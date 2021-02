Etnia Travel Concept apre un ufficio in Tanzania

Novità per Etnia Travel Concept, che malgrado la difficile situazione contingente apre un ufficio in Tanzania in collaborazione con Savannah Explorer. L’apertura è il frutto di un consolidato rapporto di partnership e fiducia con il corrispondente locale.

Con questa novità Etnia si propone fra i maggiori specialisti sulla destinazione, per supportare gli agenti di viaggi in un mercato sempre più attento alla competenza e conoscenza del prodotto.

L’accordo “È una conseguenza - dichiara Raffaella Dinon, product manager East Africa per Etnia Travel Concept -, della mia presenza da anni sull'isola di Zanzibar. Con questo ulteriore passo vogliamo iniziare una strada che ci porterà a consolidare allo stesso modo gli stessi rapporti anche su altre destinazioni”.