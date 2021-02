Royal Caribbean, nessuna cancellazione delle crociere in Alaska

Sebbene il Canada abbia stabilito di impedire a tutte le navi da crociera di navigare nelle proprie acque per ancora un anno, Royal Caribbean ha deciso di non annullare le proprie crociere di Alaska, incluse quelle con porto di imbarco e sbarco su territorio canadese.

Pare infatti che sia in essere una collaborazione tra la compagnia e i governi di Usa e Canada, insieme al supporto della Clia, per trovare delle soluzioni di compromesso che non portino allo stop delle crociere nel 2021 a bordo di Ovation of the Seas, Serenade of the Seas e Radiance of the Seas.



Come riporta travelpulse.com, Royal Caribbean sta incoraggiando i passeggeri a non annullare le prenotazioni e, qualora la volontà dei viaggiatori fosse di rimandare la propria vacanza, l'azienda offre una serie di opzioni che vanno dal semplice re-booking al completo rimborso.



Gaia Guarino