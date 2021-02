America World e i fly&drive con assistenza, nasce Follow Me

Si chiama Follow Me la nuova proposta messa a punto da America World e dedicata ai viaggi individuali negli Usa.

Una nuova soluzione per i fly&drive che "garantisce assistenza sia fisica che virtuale ai clienti che vogliono intraprendere un viaggio in autonomia", spiega Damien Tamburo, product manager del t.o.

In pratica, con la nuova formula i viaggiatori potranno essere assistiti da una guida sia la mattina quando partono che la sera quando arrivano a destinazione in due modi: fisicamente, quindi con personale sul posto che accompagna e accoglie gli individuali, "oppure in modo virtuale tramite contatti via Zoom con le guide locali".



Nel portfolio del t.o. del Quality Group ci saranno anche i viaggi di gruppo, core business dell'operatore "sul quale puntiamo perché l'insicurezza di questo momento farà sì che i tour di piccoli gruppi siano visti come una risorsa per fare un viaggio in tranquillità".



Aumentano le richieste di preventivi

Sul fronte delle prenotazioni, si registra un crescente numero di richieste di preventivi, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di nozze: "Noi siamo molto forti su New York e da un'indagine che stiamo facendo con i nostri clienti vediamo che tutti vogliono ritornarci presto".

O. D.