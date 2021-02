Going riscopre il viaggio in Italia: online Going2Italy

Sono oltre 50 le proposte di soggiorno incluse nel nuovo catalogo Inverno 2021 Going2Italy, distribuito in formato digitale a tutte le agenzie contrattualizzate Going.

“Una nuova brochure che abbiamo deciso di rendere modificabile e brandizzabile dalle agenzie in modo tale da essere condivisibile con i clienti sui diversi canali di comunicazione multimediali” spiega Emmer Guerra, brand manager Going (nella foto).



Tre sezioni tematiche

Le proposte di soggiorno, divise in tre sezioni tematiche (montagna, benessere e città d’arte) sono state create direttamente da Going4You, la piattaforma b2b dedicata alle agenzie contrattualizzate Going che comprende oltre 120 fornitori di servizi. Si tratta principalmente di soluzioni alberghiere in formula B&B e in strutture targate ‘Vacanze Sicure’, nelle quali vengono applicate tutte le normative di sicurezza anti Covid-19.



“Tutti i prezzi riportati sul catalogo – aggiunge Guerra - hanno già un markup che può arrivare fino al 20%: una politica commissionale che da sempre contraddistingue Going e che continueremo a mantenere per essere sempre vicino alle agenzie di viaggio”.



L'accordo con Allianz

Sempre in tema di sicurezza sanitaria, grazie alla partnership con Alianz Global Assistance Going mette a disposizione dei clienti una polizza assicurativa che estende la validità delle garanzie Annullamento viaggio, Assistenza sanitaria, Spese mediche e Interruzione soggiorno anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate, come ad esempio proprio il Covid-19.