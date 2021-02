Cracco, Bottura, Blanc e Mallmann gli assi delle Culinary Hosted Experiences di Satopia Travel

Arriva il calendario delle Culinary Hosted Experiences organizzate da Satopia Travel che portano il concept di ‘Food Tourism’ a un livello superiore.

Gli ospiti possono scegliere tra una selezione di viaggi davvero coinvolgenti, con un'incredibile schiera di chef di fama mondiale, in meravigliose destinazioni in tutto il mondo. Dalla cucina da campo con Francis Mallmann, alla scoperta delle Highlands scozzesi con Raymond Blanc e all'esplorazione della Sicilia con Carlo Cracco o dell'Italia con Massimo Bottura, ogni viaggio fornirà agli ospiti un’esperienza senza precedenti con questi straordinari personaggi.



Gli appuntamenti iniziano a giugno, dal 24 al 27, con Carlo Cracco che condurrà gli ospiti in un’esperienza sull’isola di Pantelleria con 4 giorni alla scoperta del cibo e del vino locali; a luglio dall’1 al 4, sarà la volta di Massimo Bottura, che accoglierà un piccolo gruppo di ospiti nella sua guesthouse, Casa Maria Luigia, un'intima country house del XVIII secolo immersa nel cuore dell'Emilia-Romagna e circondata dal paesaggio agricolo della campagna modenese. Lo chef condividerà la sua passione e la sua creatività: agli ospiti è inoltre garantita un'esperienza culinaria sia all'Osteria Francescana, votata come miglior ristorante al mondo, sia alla nuova esperienza culinaria di Bottura ‘Francescana at Maria Luigia’ con cucina a vista e tavoli comuni in campagna.



Ad agosto sarà la volta di Raymond Blanc, che dal 26 al 29 porterà gli ospiti a imparare l'arte della cucina nel cuore delle Highlands scozzesi presso l'Alladale Wilderness Reserve. Durante questo viaggio di 4 giorni, gli ospiti si imbarcheranno in un'esperienza culinaria, immersi nella natura, insieme alla compagnia di una delle leggende gastronomiche più carismatiche al mondo.



Infine, a novembre, dal 13 al 18 o dal 21 al 26 Satopia Travel propone un viaggio con Francis Mallmann che condividerà per la prima volta le sue tecniche di cottura a legna e la sua filosofia di vita nella natura selvaggia delle Highlands scozzesi. Questa esperienza include la sistemazione presso il boutique hotel della Alladale Wilderness Reserve, con un'esperienza gastronomica di 6 giorni che esplora l'autentica filosofia di Francis Mallmann.