Swan Ellenic: tre navi per crociere polari in arrivo

Si chiamerà Sh Vega la seconda delle tre navi da crociera ice-class della flotta di Swan Ellenic, destinata a essere la prima nave a navigare il Passaggio Artico del Nord-Est.

La nuova unità da spedizione polare, che ha ricevuto in questi giorni la posa della chiglia nel cantiere di Helsinki, avrà uno scafo rinforzato antighiaccio progettato per navigare in luoghi particolarmente inaccessibili.



A bordo ci sarà spazio per 152 ospiti in 76 cabine a cinque, la maggior parte dotata di balconi, e per 120 membri di equipaggio.



Vega sarà consegnata all'inizio del 2022 e sarà anticipata da Sh Minerva stelle, prima nave della serie il cui arrivo è previsto a novembre 2021.



La terza nave in costruzione arriverà a fine 2022. "Siamo onorati ed entusiasti di scrivere un nuovo capitolo per Swan Hellenic - è il commento di Andrea Zito, a.d. di Swan Ellenic - e non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti a bordo per fare loro vedere ciò che gli altri non vedono".



Oriana Davini