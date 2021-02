Royal Caribbean Group, i dipendenti potranno tornare a lavorare solo se vaccinati

Royal Caribbean Group richiederà ai dipendenti di vaccinarsi prima di tornare in servizio a bordo delle navi. Il gruppo crocierististo lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata ai membri degli equipaggi delle tre compagnie di sua proprietà (Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises).

“Finora diversi vaccini si sono dimostrati efficaci nel prevenire i sintomi sia lievi che gravi di Covid-19 e intendiamo farne una componente chiave del nostro sano ritorno in servizio. Pertanto pensiamo di richiedere la vaccinazione come requisito per tornare a lavorare sulle nostre navi”, ha scritto il gruppo nella missiva, riportata su Travel Weekly.



Precisando il contenuto della lettera alla testata, il gruppo ha spiegato che “la salute del nostro equipaggio e degli ospiti rimane la nostra priorità numero uno. A questo punto della nostra pianificazione, basata sulla scienza e sulla guida dei nostri esperti, stiamo passando da una strategia basata principalmente sui protocolli a una basata sui vaccini e supportata dai protocolli”.