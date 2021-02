Settemari lancia il catalogo 2021: 5 new entry e boosters commerciali

Sono 5 le new entry del catalogo che Settemari ha appena lanciato per il 2021, tre in Italia e due in Grecia. Si tratta del Settemari Balance Club Falconara Beach Resort a Marina di Butera in Sicilia, il Settemari Club Baia dei Mulini a Erice in Sicilia, il Settemari Balance Club Infinity Resort Tropea a Parghelia in Calabria, il Settemari Club Rodos Maris a Kiotari a Rodi e il Settemari Club Noah’s Ark a Cipro.

Queste novità si affiancano alle mete e agli altri Club storici dell’operatore in Italia, in Grecia, in Spagna, in Egitto, in Kenya, a Cuba, in Repubblica Dominicana e in Messico.



“Settemari, certa di una ripresa del settore, affronta questo 2021 all’attacco, forte della rinnovata partnership con Uvet Hotel Company, la società di gestione alberghiera del gruppo, e Blue Panorama Airlines/Luke Air – dice Michele Matone, product manager Settemari -. Oltre alle novità di programmazione, Settemari può vantare infatti una raddoppiata disponibilità sulle strutture Mare Italia, gestite da UHC, che in questo momento della stagione rappresentano un asset importante da offrire al mercato”.



Il claim con cui viene lanciato il catalogo è ‘Mai più senza’ che rappresenta al tempo stesso la volontà espressa dei consumatori di riprendere in mano la propria vita, vacanze comprese, e la necessità dell’azienda di comunicare le proprie novità di prodotto e iniziative commerciali delle quali, per l’appunto, non si potrà più fare a meno.



Le iniziative per le adv

Dal punto di vista commerciale, alle agenzie di viaggi vengono offerti vantaggi competitivi utili per accelerare la ripartenza. Dopo il lancio della campagna ‘In agenzia di viaggi la tua vacanza è più sicura’ Settemari mette in campo dei ‘boosters’ per la campagna di advanced booking con dead line il 31 marzo 2021.



“Nascono i Settemari Boosters come il Bambino Gratis, l’annullamento senza penali e con rimborso completo (assicurazioni incluse), e la speciale assicurazione Total Safe Covid una delle più complete sul mercato, in grado di coprire i clienti da eventuali effetti Covid, prima, durante e dopo il viaggio” spiega Martino Dotti, sales manager dell’operatore.



Completano la proposta di Settemari, promozioni speciali per il Santo Stefano Resort in Sardegna, a cui è legata l’offerta Nave Gratis e speciali tariffe per il solo land. Inoltre, tra le novità del catalogo 2021, viene presentata la Live Chat con la possibilità di poter contattare l’assistente in villaggio già prima della partenza per richiedere informazioni o per anticipare la prenotazione di servizi ed escursioni, e la creazione di una nuova fascia di attività del miniclub per i bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni.



Infine, i clienti Settemari, detentori di voucher 2020 potranno, rivolgendosi alla propria agenzia di viaggi, fruire di sconti fino a 300 euro per la prenotazione delle proprie vacanze.