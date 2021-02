Uvet Hotel Company: tre nuovi resort in Sicilia e Calabria

Tre nuovi resort in Sicilia e Calabria, per un totale di 12 strutture alberghiere in Italia e all’estero: Uvet Hotel Company gioca l’asso nazionale in vista della prossima estate.

Si aggiungono in portfolio il Falconara Resort&Spa, struttura quattro stelle di Marina di Butera con 65 camere, la Baia dei Mulini Resort&Spa di Erice, quattro stelle con 112 camere particolarmente indicato per le famiglie, e l’Infinity Resort di Tropea, a dimostrazione “della volontà del Gruppo di guardare al futuro puntando sull’Italia e investendo su nuove strutture”, sottolinea Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company.



L’obiettivo è ampliare “la presenza nel Mediterraneo e nei Caraibi, dove siamo alla continua ricerca di strutture in linea con i nostri standard di qualità e sicurezza”.



Da fine febbraio, a sostegno delle vendite partirà una campagna di comunicazione radiofonica e televisiva.