Bruno Colombo ci ha lasciati. Con il patron di Viaggi del Ventaglio, che ha contribuito a fare la storia del turismo organizzato in Italia, si spegne uno degli ultimi rappresentanti della ‘vecchia guardia’ di imprenditori che ha posto le basi del turismo all inclusive.

Vogliamo ricordarlo così, visionario, sognatore quel tanto che basta, con quel sorriso sornione di chi sta sempre un passo avanti agli altri, senza mai perdere l’entusiasmo di un neofita.

Malgrado il turismo sia profondamente cambiato negli anni, malgrado le battaglie combattute e le inevitabili delusioni vissute insieme ai successi, quello di Colombo resta un esempio importante anche oggi. Sempre e malgrado tutto.



Passione e perseveranza

Forse era proprio quella sua perseveranza, la voglia di credere in un progetto e di non mollare mai, a renderlo così vicino non solo a quanti occupano le posizioni nelle sfere alte del turismo, ma anche agli agenti di viaggi, a chi sta dietro al banco tutti i giorni.

Chi ha fatto parte della grande famiglia del Ventaglio non se lo è più dimenticato. Perché quel senso di appartenenza, di condivisione di intenti, di ‘grande famiglia’, ha avuto pochi eguali nella storia del turismo italiano.



Una storia nata 'per caso'

Classe 1939, perito agrario entrato nel mondo del turismo quasi per caso, Colombo fonda nel 1976 quel Ventaglio che arriverà a gestire 70 villaggi in tutto il mondo, dando voce all’intuizione di un ‘turismo tutto incluso’, animazione compresa, che avrà poi grande successo nel corso degli anni e verrà replicata in diversi format.

Immediata la reazione sui social, con tante dimostrazioni di affetto a ricordo di quello che è stato una figura indimenticabile nella storia di molti di noi.



Il direttore e la redazione di TTG Italia sono vicini alla famiglia in questo tristissimo momento.

Isabella Cattoni