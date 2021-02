Tour operator tra ostacoli e opportunità: il servizio sul prossimo numero di TTG Magazine

Evitare in tutti i modi che il 2021 sia in qualche modo una fotocopia del 2020. È questa la sfida del comparto del turismo, che deve fare i conti con numeri nodi ancora da sciogliere.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 8 febbraio e disponibile anche online con la digital edition, un ampio servizio raccoglie le voci dei principali operatori italiani per delineare speranze e strategie in vista dei prossimi mesi.



Se infatti la voglia di viaggiare non manca di certo, le incognite sulla ripartenza dei viaggi sono ancora diverse.