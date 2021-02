Todra tour operator: sostegno alle agenzie con il progetto Intertravel Agent

Nuova veste, programmazione rinnovata e l’associazione Club Intertravel Agent riservata agli agenti di viaggi: Todra tour operator comincia il 2021 con tanti progetti.

Innanzitutto il Club, che nasce dalla volontà di Bruno Alegi (nella foto) di aggregare gli agenti di viaggi attraverso iniziative sempre nuove, tariffe agevolate e con lo scopo di mettere la categoria in primo piano. “Fedeli al nostro storico marchio ma con un occhio attento al futuro – spiega il general manager Bruno Alegi - la nostra programmazione si arricchisce di nuove destinazioni e nuovi brand, al passo con i tempi e con le esigenze delle agenzie di viaggi”.



Ecco allora che Todra tour operator rimane il marchio storico con destinazione principale il Marocco, al quale si affiancano il resto dell’Africa con Tunisia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Senegal e Namibia. Completa il marchio la speciale sezione dedicata al trekking.

Ma Todra è anche Americhe, con i classici Stati Uniti, Sud America e Caraibi e Oriente e oceano Indiano con destinazioni come Thailandia e Indonesia, Vietnam, India e Maldive, Emirati Arabi e Oman.



La vera novità già dallo scorso anno, con l’ingresso in Todra di Chicca Antezza e Marco Ghidoni, è la programmazione Mare Italia, con prodotto di punta Lampedusa ville e casali, ma anche quelle dedicate al Mar Rosso e alla Grecia, con le vacanze esperienziali e in montagna.



Il nuovo UniversityTravel è poi il marchio rivolto ai più giovani. Strutture e destinazioni easy, a prezzi contenuti nelle località più trendy del momento: Grecia, Croazia, Puglia, Turchia e Riviera Golden Sands con partenze a date fisse e partenze spot in concomitanza di eventi particolari.