Estate INPSieme Italia ed Estero: prorogata la scadenza dei bandi

Slitta al 19 febbraio la scadenza di Estate INPSieme Italia e Estate INPSieme Estero 2021, i bandi indetti ogni anno da Inps per finanziare un soggiorno studio in Italia o all'estero agli studenti delle scuole.

Possono candidarsi i t.o. appartenenti alla Comunità europea in possesso dei requisiti indicati dall'avviso e pubblicato sul sito dell'Inps. quelli non ancora abilitati in qualità di fornitori dei soggiorni dovranno prima richiedere l'abilitazione utilizzando l'apposito modulo "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Benefici sociali.



L'ammissione è riservata ai pacchetti soggiorno-vacanza di gruppo non itineranti organizzati da un unico fornitore nella formula "viaggi di gruppo tutto compreso". I pacchetti risultati conformi alle caratteristiche richieste saranno inseriti in un apposito catalogo vacanze on line fruibile dal Portale Istituzionale nella sezione dedicata ai Bandi Estate INPSieme. O. D.