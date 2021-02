Msc, stop alle crociere dagli Stati Uniti fino al 30 aprile

Msc Crociere ha annunciato lo stop agli itinerari con partenza dagli Usa fino al 30 aprile, decisione che andrà a incidere sulle navi di base in Florida, ossia Msc Divina da Port Canaveral, Msc Meraviglia e Msc Armonia da PortMiami.

Nessun problema per chi avesse già prenotato e versato la propria quota, la compagnia infatti offre un credito del 125% da utilizzare per riprogrammare un prossimo viaggio su qualunque nave e programma in vendita, in alternativa, si potrà chiedere un rimborso. Come riporta travelpulse.com la possibilità di sfruttare il credito del 125% consentirà ai passeggeri di approfittare di un upgrade o magari godere di servizi extra come i trattamenti spa, il wi-fi a bordo e i pacchetti bevande.

Gaia Guarino