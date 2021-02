Altreculture Tour Operator rinnova il sito

Riparte da un completo rinnovamento dell’immagine affiancato da un nuovo sito Altreculture Tour Operator. Il t.o. fondato da Igor Zani e Gianni Navone si prepara a tornare sulla scena mantendendo fede allo spirito con cui è nato e che così viene riassunto sul portale web. “Non facciamo viaggi perché vanno di moda, non vendiamo itinerari banali, omologati, standardizzati e ritrovabili nei programmi della concorrenza, non vi proponiamo strutture di charme in posti esotici come turismo sostenibile o soggiorni a “casa del popolo”, perché è così che si aiutano le comunità locali”.

Nelle proposte di Altreculture ampio spazio viene dato a viaggi culturali, etnografici o naturalistici, gran parte dei quali rivisitati anch’essi in vista della prossima ripartenza del mercato. Tra le novità de nuovo portale anche una sezione dedicata a racconti e notizie sulle destinazioni in programma.