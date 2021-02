Angelo Cartelli esce da Eden

di Remo Vangelista

Angelo Cartelli ha lasciato le sue cariche in Eden Viaggi. La notizia è di queste ore e sancisce l’uscita di scena di un personaggio storico della società di Pesaro.

Stiamo parlando del manager che ha seguito per lunghe stagioni umori, risultati e impennate d’orgoglio del suo “comandante" Nardo Filippetti.



Mai una parola fuori posto, sempre pronto a seguire idee e progetti dell’ex presidente di Astoi, portando Eden a risultati mai visti e quote di mercato di assoluto livello.



Dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Alpitour ha messo a disposizione la sua esperienza e conoscenza del mercato a fianco di Giuliano Gaiba, manager proveniente da altri settori industriali che ha portato sistemi di lavoro extra mercato. Al momento Cartelli non commenta a fondo la sua uscita. Forse tra qualche giorno sarà più chiaro il suo percorso. Ma in ogni caso Eden perde un pezzo importante della sua storia.