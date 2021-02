Fruit Viaggi potenzia la rete vendite e aggiunge quattro villaggi in Italia

Novità in casa Fruit Viaggi. La rete commerciale coordinata da Dimitri Terenzi ha due nuovi sales, Annamaria Marchesan che avrà il compito di presidiare il territorio laziale e Francesca Saggiroato alla quale sono state affidate le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Intanto, per l’estate 2021 alle proposte dell’operatore si aggiungono ora quattro nuovi villaggi e diventano così in tutto 10 i Fruit Village in Italia e 5 quelli all’estero.



Le novità, tutte italiane sono tre resort, in Calabria, il Torre Sant’Irene e il Baia delle Sirene entrambi situati direttamente sul mare della costa di Tropea a Briatico e il Temesa Beach resort che si adagia sul mare della costa tirrenica calabrese. Alla Calabria si aggiunge una novità in Sicilia Le Dune Beach situato a Mortelle, a pochi chilometri da Messina.



Per sostenere tutte le novità, era necessario anche un completo restyling del sito, per rendere il lavoro degli agenti di viaggi semplice e maggiormente efficace.



“In un anno certamente non semplice abbiamo ritenuto fondamentale crescere e strutturare ancor più la nostra realtà – commenta Cristian Gabriele (nella foto), direttore generale Fruit -. Sono molti, a tutti i livelli, sia aziendali sia di prodotto, i cambiamenti messi in atto. Riteniamo infatti sia importante essere,in un momento così delicato, ancor più strutturati per poter offrire delle ottime proposte ai clienti e per essere dei partner ottimali per tutte le adv con le quali lavoriamo”.