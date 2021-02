Trekking con meditazione: nasce Mindtrek di Viaggi dell’Elefante

Si chiama Mindtrek e nasce dalla fusione di meditazione e trekking, in luoghi lontani dagli assembramenti. È questo il tema del primo webinar del 2021 firmato Viaggi dell’Elefante, che ha voluto iniziare l'anno spiegando alle agenzie la filosofia di questo nuovo modo di intendere la vacanza.

“Quando ho provato personalmente questo innovativo modo di viaggiare - spiega il presidente del tour operator, Enrico Ducrot - ho subito percepito come sia particolarmente adatto al momento che tutti noi, il mondo sta vivendo. Si fanno passeggiate all’aria aperta e si ha un maestro esperto per alcuni momenti di meditazione, una guida esperta per il trekking e un gruppo di appassionati per vivere questa esperienza in compagnia”.



Webinar 'meditato'

Circa 80 gli agenti di viaggi connessi, che hanno condiviso per 7 minuti, da remoto, una breve meditazione, un’esperienza utile per trasferire la particolarità di questo prodotto al cliente. “Considerato il grande successo continueremo con la formazione webinar e ci impegneremo sempre di più per presentare novità alle agenzie e prodotti innovativi” conclude Ducrot.



Il prodotto 'Mindtrek', con proposte in parchi nazionali e in zone archeologiche circondate dalla natura in Italia come in alcune mete dell’Asia, è una esclusiva Viaggi dell’Elefante.