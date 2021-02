Bus operator tedeschi, i nuovi workshop italiani di Hubsolute e Busreisen

Ha come obiettivo la conquista del mercato dei bus operator di lingua tedesca la partnership tra l’agenzia di consulenza sales e marketing Hubsolute e Busreisen, organizzazione specializzata nel segmento che raggruppa operatori tedeschi, austriaci e svizzero-tedeschi consentendo loro di incontrare realtà come hotel, enti turistici nazionali e locali, ristoranti, luoghi e siti di interesse, agenzie di viaggi e altri player del comparto turistico, allo scopo di progettare itinerari da vendere nei mercati di lingua tedesca.

Il calendario dei workshop

Insieme a Busreisen Hubsolute propone un calendario di workshop che metteranno in contatto diretto i bus operator ‘German speaking’ con gli operatori e le strutture italiane. “Questa è un’opportunità unica per i player turistici italiani per mettersi in contatto diretto con operatori tedeschi che, ogni anno, spostano significativi volumi di turisti che viaggiano in pullman - afferma Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute (nella foto) -. La nostra agenzia è l’unica in Italia ad offrire un servizio di questo tipo”.



Le prime tappe dei workshop saranno in Germania, con incontri a Lipsia, Amburgo, Stoccarda, sul lago di Costanza e a Ingolstadt il 30 e 31 marzo e il 13, 14 e 15 aprile. Il 27, 28 e 29 aprile sarà invece la volta dell’Austria, con tappe a Vienna, Graz e Linz. I workshop proseguiranno a Praga il 4 maggio e in Slovacchia il giorno dopo. Sono previste anche tappe a Lubiana, in Slovenia, il 6 maggio, a Palmanova il 15 del mese e di nuovo in Germania (Baviera del Sud, PilsIng e Wiesbaden) il 6, 8 e 9 giugno.