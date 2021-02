Tui rimanda i viaggi in Florida a maggio

Nessuna partenza per la Florida prima di maggio per i clienti Tui. L’operatore ha annunciato lo stop ai pacchetti per la meta fino al 30 aprile compreso. Ma, come evidenzia travelmole.com la data della ripresa è in costante revisione.

I clienti coinvolti potranno scegliere tra una riprenotazione con incentivo oppure annullamento con rimborso.



L’operatore ha anche precisato che i programmi sulla destinazione saranno rivisiti in linea con le indicazioni di viaggio fornite dalle autorità.



Tui, sottolinea ancora il portale di informazione turistica, ha annullato la maggior parte dei pacchetti fino al 28 febbraio, con alcune mete sospese fino al prossimo 30 aprile.