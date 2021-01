KappaViaggi lancia per l’estate il nuovo concetto di Club Eldorado

È ‘il meglio del club’ quello che KappaViaggi vuole lanciare anche sul mercato italiano per l’estate 2021. L’operatore, dopo aver creato i Kappa Club e il Club Coralia ha sviluppato i nuovi Club Eldorador per i clienti alla ricerca di hotel di qualità (a 4 e 5 stelle) e di una formula adatta tanto alla famiglia che a chi cerca un’attività sportiva.

“Con la creazione del Kappa Club, siamo stati i primi a proporre un concetto di club diverso, di fascia alta e aperto alla scoperta. Con il Club Coralia il nostro scopo è stato quello di agevolare i nostri clienti per approfittare dei vantaggi del club con un budget controllato. Club Eldorador è la pietra angolare che mancava al gruppo NG Travel e quindi KappaViaggi. È il compromesso ideale tra i due concetti precedenti, con la sua formula orientata allo sport, al divertimento e con un occhio di riguardo per le famiglie che amano condividere momenti gradevoli in hotel di qualità, tutto compreso” dice Michele Mazzini, (nella foto) direttore di KappaViaggi.



Le caratteristiche

Il concetto del Club Eldorador è offrire location da sogno tutto incluso, con la possibilità di fare sport con professionisti attraverso il concept Eldo Sport +, che permette di scoprire nuove attività o di progredire in determinate discipline con coach competenti.



Molte le attenzioni per la famiglia: camere comunicanti, monoparentali e familiari, offerte speciali per i bambini, e inoltre Teddy Club Mini (4-6 anni) e Teddy Club (7-10 anni), Explorers per ragazzi fra 11-13 anni e Challengers per quelli fra 14-17 anni. L'Eldo Summer Camp li coinvolgerà con attività sportive e giochi d'avventura ispirati ai reality show.



Due i Club Eldorado già pronti ad aprire le porte: a Creta il Club Eldorador Ostria Beach 5 stelle e nelle Canarie il Club Eldorador Barcelo Fuerteventura 4 stelle, ma altri club apriranno per il mercato italiano entro la fine dell’anno, per un numero totale di una decina di indirizzi, in tutto il mondo.



“KappaViaggi e il gruppo NG Travel con questa nuova proposta confermano la volontà di fare dell’Italia un mercato essenziale allo sviluppo del gruppo” conclude Mazzini.