Sporting Vacanze riconferma la validità della distribuzione tramite agenzia e continua sulla strada della diversificazione del prodotto. È Andrea Vannucci (nella foto), general manager del t.o., a delineare gli obiettivi futuri nel corso della trasmisisone “20:21 Il Turismo della sera”.

"Le agenzie – ha detto Vannucci - restano il nostro interlocutore e a loro vogliamo fornire prodotti, iniziative, ma anche strumenti tecnologici per poter crescere insieme e competere con le Ota». Una posizione netta quella di Sporting Vacanze, che proprio grazie ad una lunga serie di attività dedicate al trade, aveva chiuso il 2019 con numeri positivi.



Sporting Vacanze, tradizionalmente attivo su destinazioni come Maldive, Sri Lanka, Emirati e Oman, ha dovuto rivedere i propri piani accelerando un processo di diversificazione del prodotto che era già in atto. «Già mesi prima dello stop globale ai viaggi a causa della pandemia ci eravamo orientati su altre destinazioni come Lampedusa, ad esempio. Un’evoluzione naturale che ci ha certamente aiutato durante la breve finestra estiva a farci conoscere dal trade anche per la nostra capacità di ascoltare e anticipare il mercato. Dovremo continuare ad essere bravi a creare prodotti, esperienze uniche e difficilmente acquistabili sul web, per sostenere ovviamente la nostra azienda ma anche e soprattutto la distribuzione classica delle agenzie di viaggi. Per questo motivo, abbiamo chiesto ai nostri fornitori di darci qualcosa di esclusivo e non disponibile sui canali Ota”.