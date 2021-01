Royal Caribbean: Quantum of the Seas resta in Asia per il 2021

Quantum of the Seas resterà in Asia per la maggior parte del 2021. Questa la decisione presa da Royal Caribbean. Attualmente la nave opera su dei mini itinerari a largo di Singapore, le cosiddette 'cruises to nowhere', che da un mese a questa parte stanno riscuotendo un buon successo.

Da qui la scelta di lasciare Quantum of the Seas nella regione del Pacifico anche durante i mesi estivi annullando il riposizionamento a Seattle e la navigazione verso l'Alaska che invece, come riporta TravelMole, verrà effettuata da Ovation of the Seas, Serenade of the Seas e Radiance of the Seas.



Gaia Guarino