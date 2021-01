Celebrity Cruises: dal prossimo inverno più navi sui Caraibi

Celebrity Cruises è pronta a ripartire e dal prossimo inverno potenzierà la presenza sui Caraibi.

La compagnia, che normalmente posizionava sei navi nella regione, ha spiegato come l’incremento da sei a otto navi sia motivato dalla crescente domanda sull’area.

Come riportato da Travel Weekly, fra le altre, Celebrity Apex, consegnata in marzo e pronta a trasportare passeggeri, sarà affiancata dalla nave gemella, Celebrity Edge, così come da Celebrity Equinox, Millennium, Silhouette, Summit, Constellation e Reflection.

Le navi faranno scalo a Fort Lauderdale, Miami, Tampa e San Juan, offrendo itinerari da quattro a 11 giorni, inclusa un'offerta ampliata di itinerari di sette giorni.

Celebrity ha inoltre precisato che il suo itinerario di sette giorni da San Juan consente di arrivare più a sud rispetto alla maggior parte delle altre crociere di una settimana in partenza dalla Florida, spigendosi fino a destinazioni come le isole ABC, St. Lucia e Barbados.