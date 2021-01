di Isabella Cattoni

Prossima tappa, l’estate. Non si perde d’animo Futura Vacanze e, anche in un periodo ancora molto delicato, si concentra sulle proposte per la prossima stagione che, sottolinea il direttore commerciale Belinda Coccia (nella foto), “Sarà ovviamente tutta all’insegna della vacanza italiana”.

I nuovi progetti

E così, durane l’inverno il t.o. ha avuto modo di lavorare su nuovi progetti, aggiungendo alla rosa dei Futura Club tre strutture in Sardegna, il Baia di Conte a Porto Conte, il Colostrai a Muravera in provincia di Cagliari e il Baia del Porto a Porto Ottiolu. E di rafforzare la proposta anche sul fronte dei collegamenti, sia aerei sia marittimi, per raggiungere le destinazioni italiane di vacanza.



La nuova linea Collection

Ma soprattutto è stata creata una nuova linea di prodotto all’interno della formula Club, la Collection, che ha l’obiettivo di distinguere le strutture dall’atmosfera più raffinata, dove si pone un’estrema attenzione alla cura anche dei più piccoli dettagli. “Abbiamo pensato di diversificare e segmentare ulteriormente l’offerta – precisa Coccia- offrendo una soluzione per chi è alla ricerca di una vacanza d’atmosfera, in totale relax. Un’esigenza peraltro già manifestata da una parte della nostra clientela, particolarmente sentita anche in questo particolare periodo”. A fare da apripista il Baia del Porto, che sarà seguito da altre strutture.



I cataloghi presto online

Dopo l’apertura delle vendite estive, a breve saranno online anche i cataloghi, accompagnati da una politica che premia un advance booking particolarmente flessibile.

L’inizio della stagione nelle strutture in Italia è previsto per fine di maggio – inizi di giugno, mentre per quanto riguarda le mete straniere – Egitto, ma anche Tunisia, Grecia e Porto Santo – si attende il via libera ai viaggi all’estero. “Noi siamo pronti, ma occorre che si faccia chiarezza su tempi e modi di ripartenza”.

Per quanto riguarda la montagna infine, prodotto storico di casa Futura Vacanze fin dal 1995, “Abbiamo distribuito il catalogo Neve ipotizzando una stagione che in realtà non si è mai aperta. Ora puntiamo tutto sull’estate. E sulla collaborazione con le agenzie, alle quali proporremo un contratto commerciale tarato sui risultati prodotti nel 2019, con un regime commissionale medio che oscilla dal 10 al 14%”.