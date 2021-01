Giscard d’Estaing, Club Med, al Primo Ministro: “Salvi le Alpi francesi”

Una lettera aperta indirizzata a Jean Castex, Primo Ministro francese: porta la firma di Henri Giscard d'Estaing, presidente di Club Med, il nuovo appello al governo per salvare la montagna francese, il cui destino si deciderà il prossimo 20 gennaio.

La lettera, pubblicata interamente da Tourmag, non arriva a caso: il t.o. negli ultimi anni ha dato il via a un business plan ambizioso in montagna, con l'apertura di un resort all'anno nelle Alpi francesi, dove il gruppo conta già 12 resort e gli chalet Valmorel e Gran Massif.



"La visione, il talento, il coraggio e il duro lavoro di diverse generazioni di montanari hanno reso le Alpi francesi un riferimento mondiale - si legge -. Hanno creato decine di migliaia di posti di lavoro diretti e ancor più indiretti: un ecosistema creativo, dinamico, intraprendente e sempre più rispettoso del suo ambiente".



Un ecosistema in pericolo

Oggi, ribadisce il manager, "questo ecosistema chiede solo di vivere, lavorare e continuare ad andare avanti ricevendo i suoi clienti dall'inizio di febbraio, proteggendoli e adottando alcuni dei protocolli sanitari più severi e stringenti. Ecco perché la prego, Primo Ministro, di salvare la montagna francese". O. D.