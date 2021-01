Varo tecnico per Costa Toscana. In dicembre la consegna all'armatore

di Oriana Davini

È iniziato nei cantieri Meyer di Turku, in Finlandia, il varo tecnico di Costa Toscana, terza nave alimentata a gas naturale liquefatto che entrerà nella flotta di Costa Crociere il prossimo dicembre.

Gemella di Costa Smeralda, la new entry è un tributo alla Toscana e allo stile italiano: il debutto è in programma per il prossimo Capodanno in Brasile, dove rimarrà per tutta la stagione proponendo 15 crociere con imbarco a Santos e Salvador, per poi spostarsi in Italia dal 17 aprile 2022.



Progettata da Adam Tihany e un pool internazionale di architetti, Costa Toscana avrà 2600 cabine, arredamento, illuminazione, tessuti e accessori made in Italy, 16 ristoranti e aree dedicate alla food experience, quattro piscine e il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti per gli spettacoli.



"Costa Toscana rappresenta gli elementi sui quali vogliamo puntare per il futuro - commenta Mario Zanetti, chief commercial officer di Costa Crociere e d.g. di Costa Group Asia -. I primi ospiti saranno dal Sud America e questo è un messaggio molto importante perché crediamo che la ripresa del settore crocieristico debba essere graduale ma globale, includendo tutti i principali mercati e destinazioni".